Titelverteidiger Oberes Feistritztal ist mit drei Siegen fulminant in das Frühjahr gestartet und hat mittlerweile einen Polster von sieben Punkten an der Tabellenspitze. Vergangene Saison verpasste man den Aufstieg in die 2. Liga erst im Play-off. „Primär ist unser Ziel, den Titel zu verteidigen. Für die zweite Liga müssen sehr viele Parameter passen, damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Die Lizenzbestimmungen werden für kleine Klubs, wie wir es sind, nicht leichter“, sagt Trainer Matthias Pichler.

Unabhängig vom deutlich höheren finanziellen Aufwand sind auch Auflagen im Personalbereich und infrastrukturell zu erfüllen. Am Samstag (17 Uhr) geht es in Waisenegg gegen die Zweitvertretung des aktuellen 2. Liga-Tabellenführers Krottendorf. „Ihre erste Mannschaft spielt selbst um den Titel, ich glaube nicht, dass viele Spielerinnen hinunterschieben werden. Aber wir müssen gegen die bestehen, die kommen“, sagt Pichler. Krottendorfs erste Mannschaft hat am Wochenende spielfrei.

Ein Jubiläum könnte im Derby anfallen, denn Feistritztal-Stürmerin Laura Hadler steht vor ihrem 150. Ligatreffer. Beachtlich: Hadler absolvierte erst 91 Spiele. „Sie ist sehr ehrgeizig, hat ein großes Potenzial und ist sehr bodenständig“, sagt Pichler. „Sie ist als reine Torjägerin zu uns gekommen, mittlerweile ist sie eine absolute Teamplayerin und hat sicher auch schon 20 Vorlagen in dieser Saison gemacht.“

Abseits des Fußballplatzes ist Pichler auch Kapellmeister in Gasen. Vor zwei Wochen fand dort das große Konzert statt. „Es waren auch einige meiner Spielerinnen im Publikum“, sagt Pichler.