Mit starken Leistungen in ihren Klubs und zuletzt in den Länderspielen haben sich die ÖFB-Teamspieler in die Notizblöcke zahlreicher Topklubs gespielt.

© GEPA pictures

Nur noch zwei Tage verbleiben bis zum Fußball-Schlager des Jahres für das österreichische Nationalteam. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert Brasilien zum letzten Test vor der WM in Russland im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Südamerikaner rücken mit allen Stars an – von Neymar (Paris SG) über Marcelo (Real Madrid) bis hin zu Willian (Chelsea) will sich jeder bei Teamchef Tite für die Startelf im WM-Auftaktspiel gegen die Schweiz (17. Juni) empfehlen.