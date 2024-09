Das Oberkärntner Derby am gestrigen Abend war im Westen Kärntens natürlich in aller Munde. Der FC Lendorf, der die letzten vier Derbys für sich entscheiden konnten, empfing zu Hause vor fast 900 Fans den SV Spittal. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Kristijan Jelic, der die Spittaler Fans in der 58. Minute jubeln ließ. Die Spittaler erhöhten danach den Druck und erzielten in Minute 76 das 2:0. Die Heimmannschaft kämpfte weiter und wenig später verwertete Dominik Oberwinkler den Anschlusstreffer per sehenswerten Freistoß. Das schüchterte Spittal nicht ein und Bomber Kristijan Jelic war weiterhin in Torlaune. Er schnürte in Minute 90 den Doppelpack und machte den Deckel drauf. Der SV Spittal gewann nach vier Derbypleiten wieder ein Spiel gegen den FC Lendorf. Die Lieserstädter liegen somit auf Rang drei in der Kärntner Liga-Tabelle und zogen an Völkermarkt vorbei.

Das Schlagerspiel der Runde Völkermarkt gegen Wolfsberg endete in einem 4:3 Sieg für die Wolfsberger. Der ATSV spielte vor allem von der 30. bis zur 43. Spielminute groß auf. Gleich drei Treffer gelangen den Wolfsbergern in diesen 13 Minuten. Marcel Stoni trug hier einiges bei und schnürte einen Doppelpack. Völkermarkt wachte erst in der 2. Hälfte auf und glich in der 87. Minute in Person von Lukas Urnik aus. In der Nachspielzeit war es dann Denin Begic, der den Sack zugunsten der Wolfsberger zumachte.

Zu einer Überraschung kam es gestern beim Spiel Velden gegen Donau. Der Tabellenführer ging gegen die Donau-Kicker mit 0:1 unter. Man kann wohl von einem Trainer-Effekt beim SV Donau sprechen.