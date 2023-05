Am Vorabend hatten die Young Violets mit dem 1:0-Sieg gegen Lafnitz vorgelegt, umso mehr war Kapfenberg am Samstagnachmittag im direkten Duell mit Dornbirn gefordert. Zwar gerieten die Falken gegen die Vorarlberger nach einer schwachen Anfangsphase schnell in Rückstand, am Ende durfte der KSV aber über einen 2:1-Sieg jubeln und baute damit seine Serie auf acht Spiele ohne Niederlage aus.