Der KSV bleibt in der neuen Saison auch nach sechs Runden weiter sieglos, konnte vor heimischer Kulisse aber zumindest anschreiben. Im ersten Heimspiel unter Neo-Trainer David Sencar zeigten sich die Obersteirer zwar spielerisch verbessert und standen höher, das engagierte Auftreten wurde letztlich mit einem Punkt belohnt. Einen Anteil daran hatte auch Trainer Sencar. Der wollte in Minute 76 Nemanja Zikic für Lukas Walchhütter bringen, wartete aber noch einen Freistoß ab und sah, wie ausgerechnet Walchhütter nach einer Grgic-Hereingabe zum viel umjubelten Ausgleich traf. "Die Art und Weise, wie wir in der zweiten Hälfte auf den Platz gegangen sind, macht mich stolz", resümierte Sencar.