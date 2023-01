Vor Schließung des internationalen Transferfensters hat der GAK seinen gesuchten Stürmer in Deutschland gefunden. Nicht etwa Testkandidat Arni Vilhjalmsson ist es geworden, sondern Lenn Jastremski. Der 22-jährige Angreifer verbuchte im Herbst für Erzgebirge Aue in 15 Drittligaspielen einen Treffer und zwei Assists und wechselt nun leihweise bis Sommer an die Mur. Bei seinem Stammverein Bayern München, der ihn im Sommer 2022 nach Aue verliehen hatte, hat der groß gewachsene (1,90 m) Stürmer noch Vertrag bis Sommer 2024.

"Ich freue mich, dass wir mit Lenn einen sehr gut ausgebildeten Stürmer bekommen, der mit seiner Physis und Schnelligkeit unserem Spiel sehr guttun wird", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg. "Jetzt heißt es, dass er sich schnell integriert, um mit uns ein erfolgreiches Frühjahr zu absolvieren." Der dreifache U20-Teamspieler Deutschlands wurde bei Wolfsburg ausgebildet und wechselte zur Saison 2020/21 zum FC Bayern, wo er für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Mit dem beidfüßigen Stürmer dürfte der GAK sein Wintertransferprogramm abgeschlossen haben, weitere Zugänge sind nach Angaben von Elsneg nicht zu erwarten.