Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. So sah die Bilanz von Sturm II vor dem Gastspiel in Bregenz aus, weshalb eigentlich schon vor dem Anpfiff klar war, in welche Richtung die Partie gehen würde. Und die Zweitvertretung der „Blackys“ setzte die Serie fort, bezwang das Schlusslicht 3:1. Dabei begann das Spiel denkbar schlecht: Nach einem Foul von Senad Mustafic gab es in der zehnten Minute Elfmeter für die Vorarlberger, den Kapitän Johannes Tartarotti verwandelte. Doch Mustafic machte seinen Fehler wieder gut. Zuerst fälschte Bregenz-Verteidiger Brandon Pursall einen Schuss des Bosniers ins eigene Tor ab (11.), dann verwertete Gabriel Haider eine Freistoßflanke Mustafics per Kopf (20.). Die Entscheidung besorgte mit Bastian Maierhofer in der 50. Minute der zweite Innenverteidiger. Die Grazer haben damit den Abstand auf Bregenz und damit den Abstiegsplatz auf acht Punkte vergrößert.

Indes verlor der SV Kapfenberg zum dritten Mal im sechsten Spiel in diesem Frühjahr. Gegen Rapid II setzte es ein 0:2. Lorenz Szladits traf mit einem traumhaften Fernschuss (7.), Moulaye Haidara besorgte nach rund einer halben Stunde den Endstand.