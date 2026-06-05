Heulende Motoren, Action, Regen und Schlamm, wetterfeste, bestens gelaunte Zuschauer und Fahrer aus der ganzen Welt – das sind die Zutaten für den Freitag der 30. Auflage des Red Bull Erzbergrodeos. Am Vormittag ist der Erzberg zum Teil noch von dicken Wolken eingehüllt, und es tröpfelt ununterbrochen vom Himmel. Der Stimmung tut das regnerische Wetter beim härtesten Extreme-Enduro-Rennen der Welt allerdings keinen Abbruch. „Wir sind ja nicht aus Zucker“, bringt es Anna auf den Punkt. Sie und ihre Kolleginnen Kim und Eva sind aus Süddeutschland angereist und nicht das erste Mal hier. Während sie in den Vorjahren auch selber an den Start gingen, sind sie heuer als Service-Crew in pinken Overalls für einen Freund im Einsatz.

Auch Sabrina aus Salzburg ist eine Wiederholungstäterin beim Erzbergrodeo und als Unterstützung für einen Freund dabei. „Die Stimmung ist immer super. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, zum Beispiel kann man auch das Partyzelt nicht mit einem normalen Bierzelt vergleichen“, beschreibt sie. Das Wetter mache der Runde aus Salzburg auch nichts aus. „Gestern war es schöner, aber dafür so staubig. Da ist mir der Gatsch eigentlich lieber“, sagt sie.

In Summe kämpfen Freitag und am Samstag um die 1500 Fahrer aus mehr als 40 Nationen um die schnellste Rennzeit beim Prolog. Auf der 15 Kilometer langen Schotterpiste erreichen die Fahrer eine Geschwindigkeit von bis zu 190 km/h. Das Ziel ist dabei klar: Unter die schnellsten 500 zu kommen, um sich so ein Ticket für das Erzbergrodeo-Finale am Sonntag zu sichern.

Stolzer Vater

Im Startbereich wartet Andreas aus Niederösterreich, er fiebert mit seinem Sohn Alexander mit. Er richtet noch ein paar motivierende Worte an ihn, bevor es dann auf die Prolog-Rennstrecke geht. „Wir sind jetzt das vierte Mal dabei und mein Sohn ist jedes Mal unter die ersten 500 gekommen“, berichtet Andreas stolz. „Jeder Motorradfahrer aus der Szene hat das Ziel, hier mitzufahren und sich für das Finale zu qualifizieren. Wir sind mit der ganzen Familie hier. Vier Tage Erzberg ist wie Urlaub“, so Andreas.

Luca aus St. Gallen in der Steiermark hat den Prolog bereits hinter sich. Ganz zufrieden ist er mit seiner Leistung allerdings nicht: „Es hätte besser sein können. Ich habe gleich am Anfang einen kleinen Sturz gehabt. Aber ich versuche es morgen einfach noch einmal besser zu machen.“ Er war schon als kleines Kind beim Erzbergrodeo dabei: „Mein Papa fährt schon richtig lange als Guide mit und so bin ich selber dazu gekommen“, erzählt er.

Travis und seine Frau Rachel sind für das Erzbergrodeo extra aus dem US-Bundesstaat Alaska angereist: „Wir schauen uns die Rennen hier schon seit gut zehn Jahren an und das Ganze jetzt live zu erleben, ist wirklich unglaublich. Es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben“, schildert Travis. Unter den Tausenden Besuchern ist auch der Eisenerzer Bürgermeister Thomas Raunininger zu finden. Er zeigt sich zufrieden: „An so einem Wochenende kann man nur glücklich sein“, sagt er.

Viele helfende Hände

Damit bei der Großveranstaltung alles glatt und ohne große Zwischenfälle verläuft, greifen viele helfende Hände zusammen. Polizei, Bergrettung, die Bezirkshauptmannschaft Leoben, Feuerwehr, Mitarbeiter der Security und das Rote Kreuz sorgen Jahr für Jahr für die Sicherheit am Erzberg.

Erstes Erzbergrodeo für den Leobener Stadt- und Bezirkspolizeikommandanten Niklas Rebhandl © KLZ / Vanessa Gruber

Der Leobener Stadt- und Bezirkspolizeikommandant Niklas Rebhandl hat erstmalig die Einsatzleitung inne und es ist auch sein erstes Erzbergrodeo. „Es ist eine super Veranstaltung mit super Publikum und super Stimmung“, fasst Rebhandl seine ersten Eindrücke zusammen. Die Polizei sei vor Ort vorrangig präventiv tätig und vor allem die Größe des Geländes sei eine Herausforderung. „Aber bisher gab es in Relation zur Größe des Events keine nennenswerten Vorkommnisse“, so Rebhandl. Das sei auch der guten Organisation und der Erfahrung, die man über die vergangenen Jahre sammeln konnte, zu verdanken.