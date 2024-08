Um die Offensive der Voitsberger in der 2. Liga zu beleben, wurde Stürmer Kevin-Prince Milla als Kooperationsspieler vom GAK in die Weststeiermark geholt. Der Kameruner stand sofort in der Startelf von Trainer David Preiß, konnte aber auch nicht die dritte Niederlage im dritten Spiel des Aufsteigers verhindern. Gegen Horn setzte es ein 0:2. Die Niederösterreicher gingen die Überlegenheit in der Anfangsphase. Nach einem Eckball von Paul Gobara köpfelte Dragan Marceta zum 1:0 für Horn ein. Die Weststeirer zeigten dabei ihre eklatanten Defensivschwächen, die mit dem wochenlangen Ausfall von Andreas Pfingstner (Knieverletzung) für noch mehr Bauchweh sorgen. Für den Endstand sorgte Amir Abjidanovic, der einen Freistoß aus rund 25 Metern über die Mauer ins Tor schlenzte. Voitsberg bleibt somit als einziger Klub in der 2. Liga noch ohne Punktgewinn. „Wir müssen jetzt enger zusammenrücken und aus der Situation wieder herauskommen“, sagte Voitsberg-Trainer David Preiß.