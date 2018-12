Facebook

Riegler und Zechmeister © Schmerlaib

Es sind zwei der prominentesten Kärntner Industrie-Kapitäne, die sich im Jänner vor Richterin Michaela Sanin am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen: die Chefs der RZ-Gruppe Otto Zechmeister und Dietmar Riegler, letzterer ist auch Präsident des Fußballclubs WAC.

Den beiden Managern wird die Begünstigung eines Gläubigers vorgeworfen, ein Vergehen, das mit maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, in der Regel jedoch mit Geldstrafen abgehandelt wird. Dennoch scheinen die Nerven gespannt. Gegenüber der Austria Presse Agentur sage Zechmeister nur, „Sie sind falsch informiert“, Riegler war nicht erreichbar.

Der Strafantrag und das Gutachten des Staatsanwaltschaftssachverständigen Michael Singer – beide Dokumente liegen der Kleinen Zeitung vor – schlüsseln auf, wie Riegler und Zechmeister die Hypo-Nachfolgegesellschaft Heta Asset Resolution um zumindest 1,6 Millionen Euro geschädigt haben sollen.

Ausgangspunkt war die Zahlungsunfähigkeit der RZ Holzindustrie im März 2015. Kundenzahlungen, die ausstanden, wurden an die Heta zediert. Riegler und Zechmeister ließen diese Gelder laut Sachverständigen jedoch „an ein eigens neu eingerichtetes Konto bei der Anadi Bank umleiten“. Das Vorgehen dabei war sogar ziemlich plump: Man schrieb einfach die Kunden, bei denen Forderungen bestanden, direkt an. Zwischen März 2015 und Juni 2015 landeten so 1,6 Millionen Euro nicht bei der Heta. Stattdessen zahlten Riegler und Zechmeister damit Lieferantenverbindlichkeiten der RZ Holzindustrie.

Patronatserklärung zwischen Mutter- und Tochter-Gesellschaft

Warum sie das gemacht haben, erschließt sich mit Blick auf die innere Konstruktion der RZ-Gruppe. Zwischen der R & Z GmH, also der Konzernmutter, und der Tochtergesellschaft RZ Holzindustrie bestand eine Patronatserklärung. Ohne ein Umleiten der Kundengelder auf das neue Konto hätten Riegler und Zechmeister also aus der Konzernmutter Gelder nachschießen müssen. So aber verringerten sie deren Schuldenstand. Laut Sachverständigem waren dies „augenscheinlich vorbereitende Maßnahmen für einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.“ Denn je geringer dort die Schulden sind, um so leichter erfolgt auch eine Sanierung. Laut Ediktsdatei wurde die Sanierung mit einer Quote von 20 Prozent mittlerweile abgeschlossen. Für Riegler wie Zechmeister gilt im vorliegenden Fall die Unschuldsvermutung.