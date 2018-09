Gegen Salzburg ist der WAC heute (17) in der Lavanttal-Arena krasser Außenseiter. Laut Coach Ilzer „muss auf hohem Level alles gelingen“. In der Offensive ist nach Gschweidls Doppelpack der Kampf neu entfacht.

© GEPA

Salzburg ist seit 13 Spielen gegen die Wolfsberger ungeschlagen und blieb in fünf der letzten sechs Partien gegen die Kärntner ohne Gegentreffer. Statistiken hin oder her – der Tabellenvierte ist in seiner aktuellen Verfassung als krasser Außenseiter definitiv für eine Überraschung gut. „Wir benötigen gegen diese Spitzenmannschaft mit diesem überragenden Trainer einen Sterntag. Alles was wir draufhaben, müssen wir auf höchstem Level abrufen“, kennt WAC-Coach Christian Ilzer das „einfache“ Erfolgsrezept.

Der Steirer verrät, dass er gegen den Meister in der Offensive mit drei Stürmern auflaufen wird: „Die genaue Konstellation lass’ ich noch etwas offen. Aber eines kann ich schon fix sagen, dass Michael Liendl in jedem Fall zu den dreien zählt.“ Verzichten muss der 40-Jährige weiterhin auf Dever Orgill, der mit einer Knieblessur zu kämpfen hat und das Donnerstagstraining frühzeitig abbrechen musste.

Ein anderer hingegen hat nach seinem Doppelpack im Cup Selbstvertrauen getankt: Bernd Gschweidl. Der 23-Jährige ließ zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen und wusste, dass sein Tag kommen wird: „Es war wie ein Befreiungsschlag, denn es gibt nichts Schlimmeres, als draußen zu sitzen und zuzusehen. Es war eine verdammt lange und schwere Zeit, aber ich hab’ gewusst, dass meine Chance kommen wird. Ich hab’ gezeigt, dass ich noch da bin.“ Für Ilzer ist Gschweidl ein Typ, der enorm hart an sich arbeitet, Entscheidungen widerspruchslos akzeptiert und sich hinten anstellt: „Er hat bestätigt, dass er jederzeit Potenzial hat, von Beginn an zu spielen.“ Und wenn etwas funktioniert, weiß man, dass der WAC-Trainer wenig rotiert.

Der Konkurrenzkampf in der Offensive ist beim WAC im Prinzip neu entfacht, wobei es Marc Schmerböck, Führender der Torschützenliste, relativ gelassen sieht: „Jeder hat seinen Einsatz verdient. Es kann auch gern Alexander Kofler das Tor schießen, wichtig ist nur der Sieg“, sagt der Steirer, der nach seiner Muskelverhärtung im Oberschenkel wieder fit ist, mit einem Grinsen.

Sowohl Schmerböck als auch Gschweidl sind sich ihrer Sache bewusst:

Der Meister kommt, das ist eine geile Motivation. Wir können das erste Team sein, dass ihnen Punkte wegnimmt. Das ist unser großes Ziel und nicht unmöglich.

