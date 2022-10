Klaus Schmidt vertraute gegen den LASK auf die 3-4-1-2-Grundordnung, die auch schon gegen Austria Klagenfurt nur knapp nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat. In Pasching setzten sich die Oststeirer 3:0 durch - und zumindest eine Hälfte lang sah es nicht danach aus, als wäre für die Steirer beim LASK etwas zu holen.

Die Hartberger waren mutig, aber die Mannschaft von Dietmar Kühbauer spielte dominant, erarbeitet sich Großchance um Großchance. Sascha Horvath traf nur die Stange (9.), Marin Ljubicic aus zehn Metern das Tor nicht (19.), Keito Nakamura (22.) verzog rechts, Rene Swete zeichnete sich bei einem direkt getretenen Corner von Peter Michorl aus (31.), Thomas Goiginger knallte den Ball ans Lattenkreuz (32.) und Nakamura scheiterte ein weiteres Mal. Eine Linzer Führung wäre nicht nur in Ordnung gegangen, sie wäre hochverdient gewesen. Aber anders als zuletzt hielt Hartberg auch in der Schlussphase der ersten Hälfte die Null.

Hartberg in Hälfte zwei eiskalt

Die Steirer waren dann in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Noch aggressiver in der Zweikampfführung, noch konkreter im Vortrag der Angriffe. Rene Kriwak war es dann, der die Steirer in Führung brachte (55.). Der Torhüter der Linzer Alexander Schlager wurde gut unter Druck gesetzt, seinen Abschlag leitete Lukas Fadinger direkt weiter in den Lauf Kriwaks - 1:0.

Dario Tadic, der abermals eine gute Leistung zeigte, sorgte dann nach 62 Minuten für die Vorentscheidung. Tadic selbst leitete das Tor mit ein, in dem er Okan Aydin einen Abschluss ermöglichte und den Lauf Richtung LASK-Tor fortsetzte. Den Abpraller des Aydin-Schusses verwertete er ohne Probleme - 2:0.

Matija Horvat, der in der Dreierkette wieder gut spielte, legte in der 82. Minute nach einem Stangler von Tobias Kainz nach - 3:0.

Fazit: Hartberg präsentierte sich mutig, trotz dreier Niederlagen alles andere als verunsichert. Der LASK war 45 Minuten lang dominant, in der zweiten Hälfte aber völlig von der Rolle.