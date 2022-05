90 Minuten sind in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga ab 19 Uhr noch zu spielen, dann steht gegen 20.50 Uhr der Absteiger in die zweite Liga fest. Mit Altach, Admira, Hartberg und Ried kann es noch vier Mannschaften treffen. Die besten Karten hat Ried, am meisten kämpfen muss Altach. Wobei: Alle vier Mannschaften haben es in der eigenen Hand, ein Sieg reicht jedenfalls.

Ried hält die Liga, bei ...

... einem Sieg gegen Hartberg.

... einem Remis gegen Hartberg.

... einer Niederlage gegen Hartberg, wenn die Admira verliert oder Altach nicht gewinnt.

Hartberg hält die Liga, bei ...

... einem Sieg gegen Ried.

... einem Remis gegen Ried, wenn die Admira oder Altach nicht gewinnen.

... einer Niederlage gegen Ried, wenn die Admira verliert oder Altach nicht gewinnt.

Admira hält die Liga, bei ...

... einem Sieg gegen den LASK.

... einem Remis gegen den LASK, wenn sich Hartberg und Ried nicht unentschieden trennen oder Altach nicht gewinnt.

... einer Niederlage gegen den LASK, wenn Altach nicht gewinnt.

Altach hält die Liga, bei ...

... einem Sieg gegen die WSG Tirol.

Zu den Livetickern:

Hartberg – Ried

LASK – Admira

Altach – WSG Tirol