Mehr als nur ansprechend war die Leistung der Hartberger bei der 1:2-Niederlage gegen Salzburg. Die Oststeirer führten nach einem Tor von Elias Havel (30.) mit 1:0 und hatten durchaus Chancen auf den zweiten Treffer. Doch dann drehten die Gäste innerhalb weniger Sekunden die Partie. Karim Konate knallte den Ball zum Ausgleich unter die Latte (56.), Sota Kitano brachte die Salzburger kurz darauf dann sogar in Führung (58.). Nicht nur der Ausgleich sollte trotz mehrerer Chancen verwehrt bleiben, hinzu kam auch noch eine Rote Karte für Abwehrchef Lukas Spendlhofer nach einer Notbremse (83.).

Viel Gesprächsstoff, der aufgrund zweier Männer aber in den Hintergrund trat. Denn wieder einmal steht in Hartberg die Zukunft von Trainer Manfred Schmid im Fokus. Trotz erster Gespräche zwischen ihm und Obmann Erich Korherr gaben beide beim Heimspiel gegen Salzburg nicht unbedingt ein harmonisches Bild ab. Auf der selben Wellenlänge scheinen sie (noch) nicht ganz zu sein. Ob das in den nächsten 14 Tagen, in denen eine Entscheidung fallen soll, noch gelingt, bleibt abzuwarten. Doch woran scheitert es derzeit trotz des sportlichen Erfolgs mit der Qualifikation für die Meistergruppe?

Wie geht es in Hartberg weiter?

Klar ist, dass in der Oststeiermark in Zukunft der Sparstift angesetzt werden muss. Aufgrund geringerer Fernsehgelder und UEFA-Prämien fehle in der nächsten Saison ein „hoher sechsstelliger Betrag“, meinte Korherr. Daher hätten sich auch die Rahmenbedingungen für eine Vertragsverlängerung verändert. Man müsse schauen, in welche Richtung sich der Verein in Zukunft ausrichten will, erklärte der Obmann. Sportlich hätte Schmid alle Argumente auf seiner Seite, das gestand auch Korherr ein. Tatsächlich scheinen die Gründe anderswo versteckt zu sein, wie der Steirer am Sky-Mikrofon erklärte. „Es geht nur um die Einsparungen, auch im Kader oder im Trainerteam. Da müssen wir genau hinschauen. Wir haben sehr hohe Einbußen im nächsten Jahr und da müssen wir natürlich am Spielersektor und am Trainersektor schauen, wo unser Weg hingeht.“

Ein klares Bekenntnis zum derzeitigen Erfolgsmann hört sich definitiv anders an. Auch der Wiener selbst zeigte sich überrascht und machte deutlich, dass er mit seinem Betreuerstab nicht zu den Top-Verdienern zählt. Auch sei es in den Vertragsgesprächen bisher nur über infrastrukturelle Themen gegangen – und nie um finanzielle. Manchmal fehle ihm die „100-prozentige Anerkennung“, was nicht nur ihn aufgrund der starken Saison verwundert. Mit einem Punkteschnitt von 1,51 ist der 55-Jährige jedenfalls der erfolgreichste TSV-Trainer in der Bundesligageschichte. Nicht nur deshalb wäre es wünschenswert, wenn Schmid und Korherr doch noch zu einem gemeinsamen Plan für die Zukunft des Vereins kommen – Kontinuität auf dem Trainersektor tat den Oststeirern sportlich gesehen immer gut. Mit jedem weiteren Tag, der ohne Einigung verstreicht, wird eine Einigung aber wohl immer unwahrscheinlicher.