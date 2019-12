Der SK Sturm sucht seit eineinhalb Jahren nach sportlicher Konstanz. Und weil sie ausbleibt, sind die Grazer weiterhin nur Mittelmaß in Österreich. Wie Trainer El Maestro auf die 1:2-Pleite gegen Altach in der Kabine reagiert hat, bleibt intern.

Nestor El Maestro © GEPA pictures

Die 1:2-Niederlage im letzten Heimspiel des Jahres gegen Altach war ein Spiel, in das der SK Sturm einfach nicht hinein gefunden hat. Wieder einmal muss man sagen. Und genau dieser Umstand sorgt bei Sturm-Trainer Nestor El Maestro für ein Gefühls-Wirrwarr. Ärger und Enttäuschung wechseln sich ab, wie bei einem gelungenen Doppelpass. Was er seiner Mannschaft am Tag nach der Altach-Pleite gesagt hatte, bleibt in der Kabine.