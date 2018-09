Kleine Zeitung +

0:0 in Pasching Der SK Sturm holt hochverdient einen Punkt in Pasching

In Pasching kam der SK Sturm gegen den LASK zu einem 0:0. Die Grazer vergaben schon in der ersten Hälfte drei hochkarätige Chancen zur Führung, blieben aber erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.