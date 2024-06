Sturm Ehrenpräsident Hans Feld ist nach längerer Krankheit zwei Monate vor seinem 73. Geburtstag verstorben. Das meldet der Double-Sieger auf seiner Homepage. Fedl war in der kritischen Sturm-Zeit von November 2006 bis Jänner 2007 als Präsident tätig und war seither Ehrenpräsident auf Lebenszeit.

Jahrzehntelang verpasste Fedl kein Sturm-Spiel. Den Cup-Erfolg und Meistertitel in der abgelaufenen Saison erlebte er aber nur noch vom Krankenbett aus. Fedl übernahm am 2. November 2006 das Präsidentenamt von Hannes Kartnig.

Als Unternehmer baute Fedl – nach Fleischerlehre, Gesellen- und Meisterprüfung – ein Unternehmen mit Kühl- und Lagercenter sowie Transportlogistik auf. Unvergessen die Kühltrucks, die mit dem Schriftzug „Sturm Graz – Champ 98 und Champ 99“ versehen waren.

Präsident Christian Jauk sagt: „Hans Fedl war als schwarzweißes Urgestein von Anfang an bei unserer Rettungsaktion 2006/07 mit viel Engagement dabei und stellte sich Sturm in schwierigster Situation als Kurzzeit-Präsident zur Verfügung. Sein Herz hing ganz einfach an seinen ,Schwoazen‘, über all die Jahre war er bei allen Spielen – egal ob in Liebenau, auswärts oder bei internationalen Einsätzen – dabei und war als Vorstandsmitglied und Ehrenpräsident auch bei den monatlichen Lenkungsausschüssen mit Interesse anwesend. Als es ihm zuletzt gesundheitlich nicht gut ging, hielt ich Kontakt zu ihm, leider war es nicht möglich, ihn zur Generalversammlung oder zu den letzten Spielen zu bringen. Lieber Hans, du warst und bist ein Sturm-Symbol, wir danken dir für deine so lange Unterstützung. Du wirst immer in unserer Mitte bleiben.“

Auch in der Grazer Burg betrauert man den Verlust. „Hans Fedl hat den SK Sturm in einer mehr als schwierigen Zeit als Kurzzeit-Präsident übernommen und dabei dem Verein mit seinem Engagement einen riesigen Dienst erwiesen. Ich werde mich stets an die vielen wunderbaren Gespräche erinnern, die ich mit ihm im Stadion führen durfte. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, der ich in dieser schweren Zeit viel Kraft wünsche“, sagt Vize-Landeshauptmann Anton Lang.