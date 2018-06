Es tut sich einiges in Salzburg: Valon Berisha ist vor dem Abgang zu Lazio Rom. Das ist aber nicht die einzige Nachricht aus dem Bullen-Stall.

© GEPA pictures

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom steht unmittelbar vor der Verpflichtung des Salzburgers Valon Berisha. Laut italienischen Medien ist der Mittelfeldspieler am Samstagvormittag in Rom zu medizinischen Checks eingetroffen. Bereits am Samstagnachmittag soll der 25-jährige Kosovare einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, berichtete Gazzetta dello Sport.

Die Römer sollen sich die Dienste des Nationalspielers sieben Millionen Euro kosten lassen. Beim FC Red Bull Salzburg stand Berisha seit 2012 unter Vertrag und avancierte zu einer tragenden Säule im Spiel der "Bullen". In 233 Spielen erzielte Berisha 45 Tore und steuerte 65 Vorlagen bei.

😉 Iniziano le visite mediche per Valon! pic.twitter.com/N9Z3gz1FEP — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 30. Juni 2018

Die Verpflichtung Berishas wäre der dritte Transfer für Lazio für die kommende Saison. Der Fünfte der abgelaufenen Serie-A-Saison hat bereits den dänisch-albanischen Linksverteidiger Riza Durmisi und den italienischen Stürmer Mattia Sprocati verpflichtet.

Linksverteidiger Stefan Stangl und die Bullen haben sich auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt. Der 26-jährige Steirer, dessen Kontrakt noch bis 2020 gelaufen wäre, kam im Sommer 2016 nach Salzburg und absolvierte dort insgesamt nur 13 Pflichtspieleinsätze. In der vergangenen Saison war der frühere Sturm- und Rapid-Verteidiger leihweise bei der Wiener Austria engagiert.

David Atanga wird in die zweite deutsche Bundesliga zu Greuther Fürth verliehen. Für Marco Djuricin endet das wenig ruhmreiche Engagement hingegen fix. Der 25-jährige Stürmer bleibt bei seinem bisherigen Leihverein Grasshopper Club Zürich und unterschrieb dort für zwei Jahre.

Der 21-jährige Ghanaer Atanga, dessen Vertrag bei Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2020 läuft, war zuletzt an den SKN St. Pölten verliehen, wo er vergangene Saison bei 14 Pflichtspieleinsätzen sechs Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte.

Djuricin, der 2015 von Sturm Graz zu den "Bullen" gewechselt war, kam im Salzburg-Dress auf lediglich 21 Einsätze, in denen er sechs Tore erzielte. Danach folgten Leihverträge mit dem FC Brentford und Ferencvaros Budapest, ehe Djuricin mit Beginn der abgelaufenen Saison leihweise in die Schweiz wechselte. Mit Heinz Lindner und Raphael Holzhauser stehen bei den Grasshoppers zwei weitere Österreicher unter Vertrag.