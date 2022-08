"In diesem Sommer haben mich zwei große Klubs kontaktiert, aber ich fühle mich in Bologna wohl", sagte Marko Arnautovic laut "Gazzetta dello Sport". Italienische Medien hatten in den vergangenen Wochen berichtet, dass Rekordmeister Juventus Turin und Manchester United bei Bologna Angebote für Arnautovic eingereicht hatten. Dieser will jedoch weiterhin im Dienst seines guten Freundes, Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic, bleiben.

Mihajlovic setzt stark auf Arnautovic und auf Neuzukauf Joshua Zirkzee, um seine Mannschaft auf Siegeskurs zu bringen. Der 21-jährige Niederländer wechselt von FC Bayern zum FC Bologna mit einem Vertrag bis 2026. Nach Medienberichten liegt die Ablösesumme bei rund 8,5 Millionen Euro.

Der Angreifer kam in München nur auf 17 Bundesliga-Einsätze, dabei erzielte er vier Tore. "Zirkzee ist ein junger Spieler mit den besten Eigenschaften. Ich hoffe, ihn bald mit Arnautovic einsetzen zu können", sagte Mihajlovic.