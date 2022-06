Es war nur noch Formsache, nun ist einer der spektakulärsten Fußball-Transfers dieser Periode offiziell. Sadio Mane wechselt um kolportierte 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern. Der 30-jährige Senegalese, der einst bei Red Bull Salzburg den Feinschliff erhalten hatte, unterschrieb in München einen Vertrag bis 2025.

Mane ist vergleichsweise ein Schnäppchen, denn der Marktwert des Starstürmers wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. „Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir sind stolz, ihn nach München geholt zu haben. Sadio hat in unseren Gesprächen von der ersten Minute an klargestellt, dass er nur für den FC Bayern spielen möchte" erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Aussendung.

Der Spieler selbst zeigt sich "sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Klubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt."

Große Erfolge mit Liverpool

Sadio Mané wechselte im Alter von 19 Jahren aus seiner Heimat Senegal zum FC Metz nach Frankreich. Die Salzburger erkannten das Potenzial des Afrikaners und engagierten den Hochbegabten, der 2014 zu Southampton in die Premier League wechselte und dann beim FC Liverpool für Furore sorgte. 2019 gewann er mit den "Reds" die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup. Mane hatte zudem 2020 maßgeblichen Anteil am ersten Meistertitel von Liverpool im Zeitalter der Premier League (seit 1993).

In der abgelaufenen Saison holte Mané den englischen Liga-Pokal sowie den FA Cup, erreichte das Champions League-Finale und wurde in der Premier League Vizemeister. Mané absolvierte für die „Reds“ insgesamt 269 Pflichtspiele und erzielte dabei 120 Tore. Mit der Nationalmannschaft von Senegal, in der er im Alter von 20 debütiert hat und für die er bisher 89 Mal im Einsatz war (31 Treffer), gewann er in diesem Winter den Afrika-Cup. 2019 wurde er zu Afrikas „Fußballer des Jahres“ gewählt.