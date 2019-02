Facebook

Rudi Assauer © GEPA

Ein Stück Schalker Fußballgeschichte ist tot. Rudi Assauer, als legendärer Klubmanager bekannt geworden, hat im Alter von 74 Jahren die Augen für immer geschlossen.

Assauer war in seiner aktiven Karriere als Abwehrspieler für Dortmund und Werder Bremen im Einsatz. Doch nachhaltiger blieben seine Errungenschaften als Manager von Schalke in Erinnerung.

Du hast unseren Verein geprägt wie kaum ein Zweiter. Ruhe in Frieden, Rudi #Assauer! 🙏 pic.twitter.com/889WFAsdn0 — FC Schalke 04 (@s04) 6. Februar 2019

So fielen in seine Amtszeit der Uefa-Cup-Sieg 1997, der Neubau der Veltins-Arena, sowie zwei DFB-Pokalsiege (2001 und 2002). Seit 2012 litt der zweifache Vater an Alzheimer und zog sich von der Öffentlichkeit zurück.

🙏 Borussia Dortmund trauert um einen Europapokal-Helden von 1966!



Ruhe in Frieden, Rudi Assauer! pic.twitter.com/rrf7X0tUCB — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Februar 2019

Als man Assauer bei Schalke das Präsidentenamt schmackhaft machen wollte, lehnte er ab und kam 2006 seiner Abberufung durch den Rücktritt zuvor. Die Schalke-Arena, das bei der Einweihung 2001

modernste Stadion mit herausfahrbarem Rasen und schließbarem Dach, galt als sein "Baby".

Unvergessen bleiben seine legendären Interviews, in denen er seinen Gefühlen freien Lauf ließ.