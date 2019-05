Unglaublich, unglaublicher, Liverpool: die "Reds" schaffen im Champions-League-Halbfinale das "Wunder von Anfield": Nach dem 0:3 in Barcelona siegte die Elf von Jürgen Klopp in Liverpool mit 4:0 - und steht damit im Finale.

Der FC Liverpool in Ekstase: Die "Reds" kickten den FC Barceona mit einem historischen 4:0-Heimsieg aus dem Bewerb

Der FC Liverpool hoffte auf das Wunder. Und, ganz ehrlich. Viel weniger als ein Wunder hätte es für viele nicht sein dürfen, nachdem man das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale in Barcelona mit 0:3 verloren hatte. Und zudem mit Mo Salah und Robert Firmino zwei Drittel des Supersturms fehlten. Und auf der anderen Seite ja auch Lionel Messi stand. Und doch: Liverpool bewies an der "Anfield Road", dass man Wunder nicht ausschließen darf. Und nach 56 Minuten, da war die ganze Fußballwelt verzaubert. Und verwundert. Denn aus dem 0:3 hatte Mannschaft von Jürgen Klopp ein 3:3 gemacht. Und in Minute 79 legte Origi einmal mehr nach, stellte auf 4:0. Mit einem Tor, das in die Geschichte eingehen wird. Und das nicht nur, weil es Liverpool zum Aufstieg ins Finale der Champions League verhalf.

Und alles dachte schon an das Champions-League-Finale 2005 in Istanbul, als Liverpool zur Pause gegen den AC Milan 0:3 zurückgelegen war, dann aber das Spiel auf 3:3 gestellt und schließlich im Elferschießen gewonnen hatte. Diesmal begann die Aufholjagd schon in Minute sieben, als Origi für das schnelle 1:0 sorgte, den Auftakt, den sich die "Reds" wohl so sehr gewünscht hatten.

Eingewechselter Wijnaldum als Torjäger

Und dann, in der Pause, griff Jürgen Klopp, den sie in Liverpool ohnehin schon verehren ein. Er brachte den Niederländer Georginio Wijnaldum ins Spiel. Und der war gleich zweimal zur Stelle. In Minute 54 traf er nach Pass von Trent Alexander-Arnold, zwei Minuten später netzte er per Kopf nach einer Flanke von Xherdan Shaquiri. Damit schien schon alles auf Schiene. Und dann kam der zweite Auftritt von Divock Origi - mit einem ganz speziellen Tor: Denn bei einem Corner drehte Alexander Arnold zunächst ab, lief dann aber doch zum Ball und brachte den zur Mitte. Und während die gesamte Barca-Verteidigung dachte, dass es noch gar nicht losgegangen war, traf Origi zum 4:0. Drei Tore in 25 Minuten, die das Tor ganz, ganz weit aufmachten.

Aber: In den letzten neun Champions League-Spielen hatte Barcelona nie mehr als ein Tor bekommen, in der vergangenen Saison waren es beim peinlichen Aus gegen die AS Roma drei gewesen. Aber vier Tore gegen Barcelona, das war wie ein Waterloo für die Katalanen. Eines, das auch Lionel Messi nicht verhindern konnte an diesem Abend.

Es war die Wiederholung eines Dramas, dass die Katalanen schon vor einem Jahr erlebt hatten - damals gegen Rom. Und: Liverpool ist erst das vierte Team, das es geschafft hat, im Rückspiel einen Drei-Tore-Rückstand wettzumachen. Davor war das eben Roma 2018, Barcelona selbst (2017 gegen Paris SG) und Deportivo La Coruna (2004 gegen den AC Milan) gelungen. Paradox: Barcelona ist nun das einzige Team, das gleich zweimal so einen Vorsprung im Rückspiel verspielt hat.

Der zweifache Torschütze Origi war auch lange nach dem Spiel noch fast sprachlos: "Das ist einfach nur unglaublich. Unglaublich. Schwer in Worte zu fassen. Die Fans haben eine Rolle gespielt."