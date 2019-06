Facebook

Werner Gregoritsch © GEPA pictures

Österreichs Kader für die U21-Fußball-EM steht. Teamchef Werner Gregoritsch gab am Donnerstag im Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf die 23 Spieler bekannt, die bei der ÖFB-U21-EM-Premiere in Italien aufzeigen sollen. Aus dem Großaufgebot gestrichen wurden die Austria-Verteidiger Alexandar Borkovic und Petar Gluhakovic, Sturm-Mittelfeldspieler Michael Lema und Admira-Stürmer Patrick Schmidt.

Der u21-Teamkader für die EM Tor: Johannes Kreidl (SV Ried), Patrick Pentz (Austria Wien), Alexander Schlager (LASK) Verteidigung: Kevin Danso (FC Augsburg/GER), Marco Friedl (Werder Bremen/GER), Sandro Ingolitsch (St. Pölten), Emir Karic (SCR Altach), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER), Dario Maresic (Sturm Graz), Stefan Posch (1899 Hoffenheim/GER), Maximilian Ullmann (LASK) Mittelfeld: Husein Balic (St. Pölten), Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim/GER), Mathias Honsak (Holstein Kiel/GER), Sascha Horvath (Wacker Innsbruck), Ivan Ljubic (Sturm Graz), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Sandi Lovric (Sturm Graz), Xaver Schlager (RB Salzburg), Hannes Wolf (RB Salzburg) Sturm: Adrian Grbic (SCR Altach), Sasa Kalajdzic (Admira), Marko Kvasina (SV Mattersburg)

Das Quartett macht die Vorbereitung mit dem Team aber weiter mit und würde bei Ausfällen zum Zug kommen. Die A-Teamspieler Stefan Posch, Philipp Lienhart und Xaver Schlager stoßen erst nach den Auftritten mit der Elf von Franco Foda in der EM-Qualifikation am 14. Juni zur U21. Nicht zur Verfügung stehen der Nachwuchsauswahl hingegen Konrad Laimer, Valentino Lazaro und der nicht rechtzeitig fit gewordene Maximilian Wöber.

Österreich absolviert am Dienstag (18.45 Uhr) in Hartberg gegen EM-Starter Frankreich die Turnier-Generalprobe. Am Freitag folgt die Abreise nach Italien, am 17. Juni (18.30) ist Serbien in Triest der erste EM-Gegner.