Marcel Koller und der FC Basel - da klemmt es © GEPA pictures

In Österreich hat sich Marcel Koller in der Vergangenheit als Trainer einen ausgezeichneten Namen gemacht. Immerhin führte der Schweizer das ÖFB-Team in die Top zehn der FIFA-Weltrangliste und zur Europameisterschaft 2016, bei der es aus rot-weiß-roter Sicht allerdings nicht nach Wunsch lief. Nach seinem Engagement in der Alpenrepublik kehrte Koller zurück in seine Heimat und übernahm dort Anfang 2018 den Spitzenklub FC Basel.

Dort läuft es für den Eidgenossen in dieser Saison allerdings alles andere als nach Wunsch. 19 Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenvierten bereits auf die Young Boys Bern, im Europa-League-Play-off ist man an Limassol gescheitert. Laut "Blick"-Informationen steht im Verein nun der große Knall bevor. Auslöser: Koller und Sportchef Marco Streller liegen sich übers Kreuz.

Beschwerden über Koller

Damit aber nicht genug. Nach der 1:3-Heimpleite gegen die Young Boys beschwerten sich manche Spieler zuerst bei Koller und in weiterer Folge bei Streller und bei Klub-Boss Bernhard Burgener - über Koller! Nun stellt sich die Frage, wie es beim 58-Jährigen weitergeht. Wird er rausgeschmissen? Oder fliegen gar Koller und Streller? oder rauft man sich doch noch einmal zusammen? Derzeit scheinen viele Varianten möglich.

Fakt ist, dass Koller in der dritten Runde der aktuellen Meisterschaft das Amt von Raphael Wicky übernahm. Zuerst feierte der Schweizer, der bei Basel einen Vertrag bis 2020 hat, sechs Siege in Folge, doch ging es dann steil bergab. Ist der Absturz noch einmal aufzuhalten?