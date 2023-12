Der italienische Fußball-Europameister Giorgio Chiellini hat im Alter von 39 Jahren das Ende seiner Karriere als Profifußballer angekündigt. „Du warst die schönste und intensivste Reise in meinem Leben“, schrieb der Innenverteidiger am Dienstag auf Instagram. „Doch nun ist es an der Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen und weitere wichtige und spannende Seiten zu schreiben.“

„Du warst mein Ein und Alles. Mit dir habe ich einen einzigartigen und unvergesslichen Weg zurückgelegt“, so Chiellini weiter. Zu dem Text postete er zudem ein Video mit Erinnerungen aus seiner Profikarriere, in dem durch ein Album mit Sammelkarten und Videos geblättert wird. Seine größten Erfolge - etwa Italiens EM-Sieg 2021 - kommen dabei vor. Am Ende wird das Album geschlossen.

Chiellini ist vor allem für seine Zeit bei Juventus Turin bekannt. Von 2005 bis 2022 spielte er für den italienischen Traditionsclub und lief 561 Mal für die Bianconeri auf. Mit Juventus gewann er mehrere nationale Titel, und mit der Nationalmannschaft wurde er 2021 Europameister. Chiellini wechselte vor rund eineinhalb Jahren nach einem emotionalen Abschied bei Juve in die amerikanische Liga Major League Soccer (MLS). Mit dem Los Angeles FC gewann er den MLS-Cup und den Supporters‘ Shield.