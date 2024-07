In der Formel 1 ist nach dem Tripleheader in Barcelona, Spielberg und Silverstone gerade Pause angesagt. Für die Stars der Szene bedeutet dies etwas Auszeit vom Motorsport und volle Konzentration auf die Fußball-Europameisterschaft. McLaren-Star Lando Norris drückt als Engländer dabei seinen „Three Lions“ im Olympiastadion in Berlin die Daumen. Während die Ausgangslage für das spanische Duo Carlos Sainz und Fernando Alonso klar ist, dürfte Mercedes-Mann George Russell in einer Zwickmühle stecken.

Der diesjährige Spielberg-Sieger wird das Endspiel ebenfalls im Stadion mitverfolgen und seine Engländer lautstark unterstützen. Für das Spiel zeigt er sich deshalb auch passend im Trikot der „Three Lions“. Ob dies von seiner besseren Hälfte geduldet wird, ist offen. Der britische Formel-1-Star ist mit Carmen Montero Mundt liiert. Die 27-Jährige wurde zwar in London geboren, wuchs aber in Spanien auf und unterstützt im Finale deshalb die spanische Nationalmannschaft. „Es ist besonders, dass wir unsere beiden Länder heute im Finale sehen. Einer von uns wird sicher glücklich sein“, schrieb Russell deshalb auf Social Media.