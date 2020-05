Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober haben heute in einer Pressekonferenz einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Krise in Österreich gegeben und über die neuesten Lockerungsschritte im Bereich des Sports informiert.



"Die Sicherheit steht an oberster Stelle, aber wir wollen in unserer Gesellschaft weiter Richtung Alltag gehen. Und zum Alltag gehört auch der Sport", sagt Anschober. Die große Herausforderung sei es, eine zweite Welle zu verhindern. Da sich die Infektionszahlen in Österreich gut entwickelt haben und noch immer gut entwickeln, können auch im Sport weitere Lockerungsmaßnahmen erfolgen. Diese betreffen weiter nur Freiluftsportarten (Indoor-Sportarten dürfen ab 29. Mai wieder betrieben werden) und lauten wie folgt:

Ab morgen gibt es eine neue Verordnung für den Breitensport, die das das Betreten von Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich ab 15. Mai wieder erlaubt. Es gilt, zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben, einen Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Es gilt, zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben, einen Abstand von zwei Metern einzuhalten. Bei der Ausübung von Mannschaftssportarten, die das Ziel des Spitzensports haben und aus denen Einkünfte erzielt werden, darf der Mindestabstand unterschritten werden. Allerdings muss ein Mannschaftsarzt anwesend sein und im Vorfeld Maßnahmen/Vorkehrungen (Testungen usw.) getroffen werden.

FIX: Fußball-Bundesliga darf wieder starten

Betreffend der österreichischen Fußball-Bundesliga sagt Sportminister Kogler: "Wir sind Ermöglicher. Jetzt zieht sich die Politik zurück." Soll heißen: Die Fußball-Bundesliga darf den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Gesundheitstagebuch bei Bundesligisten: Tägliches Fiebermessen bei den Klubs sowie tägliche Analyse des Gesundheitszustandes.

Sollte ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden, ist dieser 14 Tage in Quarantäne zu setzen. Die anderen Spieler dürfen weiter am Training teilnehmen, werden aber natürlich weiter regelmäßig getestet.

"Jeder ist mitverantwortlich und trägt eine gewisse Eigenverantwortung", sagt Anschober. "Auf das Spielfeld darf nur jener gehen, der einen negativen Test hat."

Heute findet noch die Klubkonferenz der zweiten Liga statt, morgen jene der Bundesliga. "Ich gehe davon aus, dass wir in der ersten Juniwoche mit der Meisterschaft beginnen können", sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Auch andere Freiluft-Mannschaftssportarten dürften wieder starten, wenn sie der Regierung ein Präventionskonzept wie die Fußball-Bundesliga vorlegen würden und dieses Präventiontskonzept für sie machbar wäre.