Buffon bei Paris Saint-Germain vorgestellt"Will zeigen, dass ich noch ein großer Tormann bin"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gianluigi Buffon kam mit seiner gesamten Familie zur Präsentation als Torhüter von Paris Saint-Germain in das Prinzenpark-Stadion © AP

Nach 17 Jahren bei Juventus Turin wird Gianluigi Buffon nun für Paris Saint-Germain spielen. Am 9. Juli stellten die Pariser um ihren neuen deutschen Trainer Thomas Tuchel den italienischen Torhüter vor. Und der will nochmal richtig angreifen. "Ich möchte beweisen, dass ich immer noch ein großer Torhüter bin, und das werde ich - glaube ich - auch schaffen“, sagte der 40-Jährige bei seiner Präsentation beim französischen Fußballmeister im Prinzenpark-Stadion.

Der langjährige Keeper der italienischen Nationalmannschaft erklärte, er versuche schon lange nicht mehr zu berechnen, wie lange er noch aktiv sein könnte. „Mit 30 habe ich gedacht, ich hätte noch drei oder vier Jahre vor mir - und jetzt bin ich schon 40.“ Wenn man in der Nationalelf spiele, bedeute das, dass man „auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig ist“, versicherte der Mann aus Carrara, der von den Fans daheim nur „Gigi“ genannt wird.

Buffon in Paris: Die besten Bilder (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO) (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO) (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO) (c) APA/AFP/OLI SCARFF (OLI SCARFF) (c) APA/AFP/MARCO BERTORELLO (MARCO BERTORELLO) (c) APA/AFP/JAVIER SORIANO (JAVIER SORIANO) (c) APA/AFP/THOMAS SAMSON (THOMAS SAMSON) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Jean-Francois Badias) (c) AP (Alessandro Di Marco) (c) AP (Luca Bruno) (c) AP (Antonio Calanni) (c) AP (Alberto Pellaschiar) 1/17

Auf den ausständigen Erfolg in der Champions League angesprochen, erklärte der 176-fach Nationalspieler. "Ich glaube, ich kann dazu beitragen, PSG besser zu machen“, antwortete Buffon, fügte aber sofort an: „Weder ich noch der Club sind vom Gewinn der Champions League besessen.“