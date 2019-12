Österreichs U20-Nationalteam steht an der Tabellenspitze und kann bei der WM der Division IA am Sonntag (ab 10.30 Uhr im Livestream bei kleinezeitung.at) den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Ein analytischer Blick auf die bisherigen Vorstellungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles gegen Lettland © © BIHA (BELARUSIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION)

Eine Entscheidungspartie sei das Spiel gegen Slowenien. So wurde die Eishockey-U20-WM der Division IA skizziert. Von den Trainern, Spielern, Eltern, Fans und Experten. Das ist es tatsächlich, aber anders. Nicht in den kühnsten Träumen wagte selbst der unverbesserlichste Optimist daran zu denken, dass Österreichs U20 vor dem letzten Spieltag den Aufstieg in die Top-Division aus eigener Kraft schaffen könnte. Drei Punkte gegen die Slowenen und das Ding ist durch - egal, was die vor dem Turnier schier übermächtigen Gegner wie Lettland, Weißrussland, Dänemark oder Norwegen anstellen. Nur ein einziges Team schafft es im Übrigen in die Elite, die nächstes Jahr ausgerechnet im Mutterland des Eishockeys spielt (Edmonton/Red Deer).