Der VSV musste sich in Salzburg knapp mit 1:2 geschlagen geben © (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun

Ohne Goalie Tyler Beskorowany, Sahir Gill, Jerry Pollastrone, Matt Mangene und Scott Kosmachuk traten die Villacher Adler zu ihrem erstes von sieben Testspielen bei den Red Bulls Salzburg an. Dennoch zeigte der VSV, bei dem einige Spieler aus der U20-Mannschaft im Kader standen, eine durchaus ansprechende Leistung. Youngster Benedikt Wohlfahrt brachte die Blau-Weißen bereits im ersten Drittel in Führung. Mit einem 1:1 ging es schließlich in die erste Pause. Nach einem torlosen Mitteldrittel gelang den Mozartstädtern einige Minuten vor dem Spielende in einer zweifachen Überlegenheit der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand.



Trotz der knappen Niederlage zeigte sich Co-Trainer Marco Pewal mit der Leistung zufrieden: „Es war ein guter erster Test. Wir haben harte Trainingseinheiten hinter uns, dennoch haben wir unser System bereits gut umgesetzt. Vor allem die Jungen haben sehr gut agiert und auch Alexander Schmidt spielte eine fehlerlose Partie.“ Bereits morgen geht es für die Draustädter weiter. Um 17.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Dan Ceman den AHL-Klub aus Jesenice.