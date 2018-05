Facebook

Der VSV-Vorstand mit Trainer Gerhard Unterluggauer und Kapitän Niki Petrik sowie Bürgermeister Günther Albel und Landessportdirektor Arno Arthofer ©

Es herrschte ein riesengroßer Medienwirbel bei der ersten großen Pressekonferenz des neuen VSV-Vorstandes im Holiday Inn in Villach. Das neue Führungsteam (Geschäftsführer Ulf Wallisch und die Vorstände Sandra Kreiner, Peter Peschel und Andreas Schwab) leisteten in den letzten Monaten Knochenarbeit, die ersten positiven Ergebnisse konnten sie nun präsentieren.

Dem Team gelang es, dass Villacher-Unternehmen Panaceo für die nächsten zwei Jahre als Hauptsponsor zu gewinnen. Die Firma, die schon bei Rapid Wien als Werbepartner tätig war, ist mit ihren Nahrungsergänzungsmitteln bereits in 20 Ländern erfolgreich positioniert. Die genaue Summe wurde nicht genannt, „es handelt sich um einen vernünftigen sechsstelligen Betrag“, sagte aber Firmengründer Jakob Hraschan und fügt hinzu: „Mein ganzes Leben lang war ich mit dem Sport verbunden und habe viel vom Sport bekommen, daher ist es schön, dass ich nun etwas zurückgeben kann. Vor knapp einem Monat nahm Wallisch mit dem Unternehmen Kontakt auf, nun ist Panaceo der Hauptsponsor. „Er hat mir die Situation des Vereins ehrlich dargestellt, da wollte ich dem Klub natürlich helfen“, sagt Hraschan.

Jakob Hraschan von Panaceo

Das Geld des Hauptsponsors wurde aber nicht für die Schuldentilgung herangenommen, sondern es fließt vollständig in das aktuelle Budget ein. „Die Finanzierung für die nächsten zwei Jahre ist gesichert. Wir haben jetzt schon mehr Sponsoren als in der vergangenen Saison“, sagt Schwab. Gemeinsam mit Steuerberater Roland Andritsch kämpfte er sich in den letzten Monaten durch die nicht unbedingt positiven Zahlen. Der Schuldenberg des VSV betrug vor Kurzem noch knapp über eine Million Euro, da war die finanzielle Situation richtig kritisch, nun konnte diese Last erheblich reduziert werden. „Mithilfe von Land, der Stadt Villach und weiteren Sponsoren ist es uns gelungen, einen Großteil der Schulden zu tilgen. Die Restschulden sind für die aktuellen Budgets so gut wie keine Belastung mehr“, erzählt Schwab. Auf die Unterstützung der Stadt Villach kann der Verein auch weiter bauen. „Wir haben für den VSV ein Sponsor-Paket für die nächsten fünf Jahre geschnürt“, sagte Villach Bürgermeister Günther Albel.

In sportlicher Sicht wird der neue starke Mann, Gerhard Unterluggauer, in den nächsten zwei Wochen den Kader so gut wie fertig haben. Wichtig für ihn ist es, dass der Klub wieder zur alten VSV-Mentalität zurückkehrt. „Herz, Leidenschaft und gesunde Härte. Die Gegner müssen uns wieder spüren.“ Er kündigt ein Team aus Routiniers und jungen Spielern an.

Gerhard Unterluggauer im Interview

