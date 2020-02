Der Klagenfurter Fabian Hochegger (18) hat im Sommer den Sprung nach Übersee gewagt und bekommt es in Kanada mit Härte zu tun. Gemeinsam mit Thimo Nickl kämpft der KAC-Spieler in Drummondville für seinen Traum.

© KK/Drummondville Voltigeurs

In der Eishockey-Szene ist der Name Fabian Hochegger bereits 2014 aufgetaucht. Der mittlerweile 18-Jährige avancierte beim weltberühmten Pee-Wee-Turnier in Quebec zum punktebesten Spieler. Heuer schaffte dieses Kunststück übrigens nach Thomas Vanek und Hochegger ein weiterer Österreicher: Konstantin Hutzinger. "Austrian Selects", eine Mannschaft mit 12- und 13-jährigen Spielern besiegte im Finale vor 18.000 Zuschauern die Rive-Nord Titans mit 4:3 nach Verlängerung und holt sich damit den Sieg in der Klasse AA.