Der Situation in der Schlussphase zwischen KAC und Dornbirn sah gefährlich aus. DOPS-Boss Lyle Seitz erklärt, warum es für KAC-Spieler Adam Comrie keine Sperre setzte.

Der Fall wurde untersucht, KAC-Trainer Petri Matikainen musste vor der Wien-Partie mit allem rechnen. Am Montag um 17 Uhr erhielt der KAC die Nachricht vom EBEL-DOPS (Department of Player Safety), dass es keine Sperre für Rotjacken-Verteidiger Adam Comrie setzen wird. Was ist passiert?