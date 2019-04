Aussortiert Kein Grazer im WM-Kader

Facebook

Erik Kirchschläger ist nicht mehr im Team © GEPA pictures

29 Spieler stehen auf der Kaderliste des ÖEHV für die WM in der Slowakei, die am 10. Mai in Szene gehen wird. Nach den Spielen gegen Deutschland hat Teamchef Roger Bader noch einmal aussortiert und dabei hat es nun den letzten 99ers-Spieler erwischt. Dabei haben sich die Grazer auch dank der starken Leistung der heimischen Spieler bis ins Halbfinale der Liga vorgearbeitet.

Nun ist es leider fix: Erik Kirchschläger steht nicht mehr auf der erweiterten Liste. Neben ihm haben Stefan Müller, Julian Payr, David Maier, Kevin Macierzynski, Mario Huber und Stefan Häußle den Cut nicht geschafft.

Philipp Lindner - er wird kommende Saison in Graz spielen - ist auf der Liste. Der gebürtige Innsbrucker wird im Sommer von den Haien nach Graz wechseln.

Dazu kommen unterdessen die Spieler des KAC und der Capitals. Torhüter Bernhard Starkbaum, die Verteidiger Clemens Unterweger, Martin Schumnig, Steven Strong und Patrick Peter sowie die Stürmer Thomas Hundertpfund, Peter Schneider und Michael Raffl rücken in das finale Vorbereitungscamp ab 1. Mai nach Wien ein. Drei Torhüter und 22 Feldspieler werden den Weg nach Bratislava antreten, um ab 9. Mai Österreich bei den Titelkämpfen zu vertreten und den erneuten Klassenerhalt in der Top Division zu schaffen.

Daniel Oberkofler, der eine große Saison bei den Grazern gespielt hatte, hat schon vor geraumer Zeit dem Team für diese Saison abgesagt.