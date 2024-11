Trotz einer Galavorstellung von Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) die sechste Niederlage in Folge in der National Basketball Association (NBA) erlitten. 25 Punkte und 19 Rebounds des 29-jährigen Centers aus Wien konnten vor heimischer Kulisse ein 95:99 gegen die Detroit Pistons nicht verhindern. Die Kanadier bleiben mit einer 2:11-Bilanz Schlusslicht der Liga.

Für Pöltl bedeuteten 25 Zähler eine Saisonbestmarke. Mit 19 Rebounds, dabei zum zweiten Mal in der NBA elf in der Offensive, stellte er zudem seinen erst am 28. Oktober erzielten persönlichen NBA-Höchstwert ein. Neben dem sechsten Double-Double im Spieljahr verzeichnete der Wiener je drei Assists und Blocks sowie einen Steal in 35:01 Einsatzminuten. Für RJ Barrett standen 22 Punkte zu Buche. Die Raptors sind bereits am (heutigen) Samstag wieder im Einsatz. Auf dem Programm steht das Gastspiel beim amtierenden NBA-Champion Boston Celtics.

Cleveland Cavaliers nicht zu stoppen

Weiterhin nicht zu stoppen sind die Cleveland Cavaliers. Der NBA-Leader gewann gegen die Chicago Bulls 144:126 und damit auch das 14. Saisonspiel. Donovan Mitchell und Darius Garland waren mit 37 bzw. 29 Punkten die Protagonisten. Anthony Davis führte die Los Angeles Lakers mit 40 Zählern zu einem 120:115 bei den San Antonio Spurs. LeBron James schrieb mit 15 Punkten, 16 Rebounds und zwölf Assists zum vierten Mal in Serie dreifach zweistellig an.

Im Duell um die Vorherrschaft im "Big Apple" setzten sich die New York Knicks durch. Sie bezwangen die Brooklyn Nets im ersten von vier Aufeinandertreffen in der regulären NBA-Saison 124:122. Jalen Brunson erzielte 37 Punkte und sorgte sechs Sekunden vor Schluss aus der Distanz für die Entscheidung. Topscorer der Partie war Cam Thomas, der 43 Zähler für die Nets markierte.