Weder auf der Hohen Warte, noch im Innviertel sind in den ersten 45 Minuten Tore gefallen – am Ende mussten sowohl Voitsberg als auch Kapfenberg die Heimreise mit leeren Händen antreten. Bitter startete die Partie für den Aufsteiger aus der Weststeiermark, der nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage mal wieder als Verlierer vom Platz gehen musste. Routinier Jakob Jantscher musste schon nach zehn Minuten durch Philipp Zuna ersetzt werden. „Es ist die alte Wadenverletzung, die mir schon bei Sturm zu schaffen gemacht hat. Ich glaube, es ist ein Muskelfaserriss“, sagte der 35-Jährige, der mit einem Ausfall von drei bis vier Wochen rechnet.

Jantscher musste also dabei zusehen, wie seine Teamkollegen spät im Spiel das Unentschieden aus der Hand gaben. Jürgen Bauer beförderte den Ball nach einem kurz abgespielten Eckball per Kopf ins Tor (84.). Die beste Chance für den ASK vergab Jantscher-Ersatz Zuna, der aus kürzester Distanz den Ball direkt auf Torhüter Bernhard Ungers Schädel köpfelte. „Es war eine ordentliche Leistung meiner Mannschaft, so knapp vor Schluss aus einem Standard das Tor zu bekommen, tut sehr weh“, sagte Voitsberg-Trainer David Preiß.

Der Höhenflug, zu dem die Kapfenberger Falken zu Saisonbeginn angesetzt haben, stottert hingegen weiter. Ohne den gesperrten Adrian Miskovic musste der KSV einen äußerst unglücklich zustande gekommenen Rückstand hinnehmen: Levan Eloshvili traf den Ball beim Klärungsversuch nicht richtig und schlug eine Hereingabe an die eigene Latte, David Berger staubte ab (63.). Im mittlerweile komplett vernebelten Stadion machten Mark Grosse (84.) und Nik Marinsek (86.) mit einem Doppelpack alles klar.

Sturm II und Lafnitz gefordert

Am Samstag (20 Uhr) hat Sturm II in Gleisdorf die Admira zu Gast. Die jungen „Blackys“ sind seit 23. August ungeschlagen, das soll auch im achten Spiel in Folge so bleiben. Trainer Jürgen Säumel muss jedoch auf die gesperrten Oliver Sorg und Gabriel Haider verzichten, beim Tabellenführer fehlt Kapitän Thomas Ebner ebenfalls mit einer Gelb-Sperre. Lafnitz will zuvor (14.30 Uhr) bei Rapid II endlich den ersten Sieg einfahren.