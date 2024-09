Bayern München ist furios in die neue Saison gestartet. Vier Siege aus vier Spielen in der Bundesliga, zuletzt ein 6:1 gegen Kiel und ein 5:0 gegen Bremen. Dinamo Zagreb wurde in der Champions League am ersten Spieltag mit 9:2 aus dem Stadion geschossen. Im Cup ließ der deutsche Rekordmeister gegen Ulm nichts anbrennen. Neo-Trainer Vincent Kompany wird gelobt – an allen Ecken und Enden. Der Belgier strahlt zudem extremes Selbstbewusstsein aus. Egal ob er die fünfte, sechste oder siebente Wahl war ­– die Bayern dürfen sich zur Entscheidung gratulieren.

Bisher. Denn für den Rekordmeister steht jetzt der erste Gradmesser an. Mit Bayer Leverkusen kommt zum ersten Oktoberfest-Heimspiel ausgerechnet der amtierende Meister aus Leverkusen nach München. Tabellenführer gegen Tabellenzweiter. Die große Frage lautet: Kann Kompany seine Bayern auch in Spitzenspielen auf Sieg einstellen? Vor dem Spiel gab sich Kompany jedenfalls gewohnt selbstbewusst: „Wenn sie es schaffen, uns von unserem Spiel abzubringen, dann Hut ab.“

Joshua Kimmich und Thomas Müller sind jedenfalls überzeugt von der Arbeit des neuen Trainers. „Wenn man auf diese Art und Weise gewinnt, gibt einem das Vertrauen in die eigene Stärke“, sagt etwa Joshua Kimmich. „Das ist schon etwas, das in dieser Dimension längere Zeit nicht mehr da war“, erkennt Thomas Müller.

Kompany freut sich auf die Gelegenheit, zu zeigen, dass er als Trainer auch gegen andere Topmannschaften bestehen kann. „Wir können diese Gelegenheit nicht auslassen, unser bestes Gesicht zu zeigen“, sagt der Belgier. Er erinnert sich an Spielerzeiten, als er mit Manchester City gegen die Bayern spielen musste. Und obwohl die Sky-Blues bestens besetzt waren, „hatten wir nicht das Gefühl, dass wir den Ball haben konnten oder dass es einfach war, den Ball zurückzuerobern.“ Und das lag nur an den Bayern. Diese Bayern will Kompany auch gegen Leverkusen sehen und spüren. „Dass es nicht immer einfach ist, ist auch gut. Das ist ein Gefühl, das wir haben wollen. Klar, Leverkusen ist ein guter Gegner, aber ich würde dieses Spiel gerne jede Woche haben.“