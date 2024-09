Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo wird bei den Racing Bulls mit sofortiger Wirkung und bis Jahresende von Liam Lawson ersetzt. Die allgemein bereits erwartete Rochade gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Der Australier war im vergangenen Jahr in Ungarn bei AlphaTauri ins Cockpit zurückgekehrt und blieb auch dieses Jahr an Bord. Ricciardo werde „immer einen besonderen Platz in der Red Bull-Familie einnehmen“, hieß es in einer Dankesbotschaft des italienischen Teams auf X.

Für Lawson ist es das erste Engagement als Stammfahrer in der Formel 1. Der 22-jährige Neuseeländer gehört schon länger zum Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Sein Formel-1-Debüt hatte er 2023 in den Niederlanden für AlphaTauri gegeben, als er für den verletzten Ricciardo übernahm. „Er kennt das Team bereits gut. Er ist für uns letztes Jahr gefahren und hat dem Druck unter schwierigen Umständen standgehalten, daher wird es ein natürlicher Übergang sein“, sagte RB-Teamchef Laurent Mekies.