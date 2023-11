So mancher erster Schwung, eine erste Fahrt mit einem Sessellift – und dann der erste große Erfolg 1971. Sieg in der Europacup-Abfahrt auf der legendären K70. Große Augenblicke, die Kärntens Ski-Legende Franz Klammer und der Wintersportort Bad Kleinkirchheim verbinden. Über Jahre wurde da eine feine Partnerschaft entwickelt und gepflegt. Nahezu eine gute „Ehe“. Und so feierte der Abfahrtsolympiasieger von 1976 (hier das Video) immer schon seine runden Geburtstage mit einem Remmidemmi in Kleinkirchheim. Den 40er, 50er, 60er – und heuer natürlich auch den 70er. Und nicht nur in Form eines geselligen Hüttenabends. Die sportliche Herausforderung wird auch zum Geburtstag gesucht. Weil es sich kaum einer seiner alten Konkurrenten nehmen lässt, auch zum 70er extra anzureisen, und sei der Weg noch so lang, und die Bretter anzuschnallen, um Podestplätze beim Legendenrennen auf dem Sonnenhang oben in St. Oswald herauszuwedeln.

Auch in den USA fuhr Franz Klammer schon gegen Bernhard Russi in einem Legendenrenen © imago sportfotodienst

Franz Klammer wird am 7. Dezember um 11.30 (ORF eins live) mit der Nummer eins ins Rennen gehen. Und eine sogenannte Richtzeit vorlegen. Die die Gegner dann so gut wie möglich erreichen müssen. Wer kommt aber, wer lässt es sich nicht nehmen, die Künste des „Kaiser Franz“ zu überprüfen: Es kommt Gustavo Thöni („Er war immer ein Vorbild“, OT Klammer), es kommt Bernhard Russi („einer meiner größten Gegner“), Markus Wasmeier, Werner Grissmann, David Zwilling. Die weibliche Skiwelt vertreten Annemarie Moser-Pröll, Michaela Dorfmeister oder Lisi Kirchler. Aus Amerika wird Klaus Heidegger eingeflogen. Und natürlich sind auch seine Kärntner Landsleute Fritz Strobl, Armin Assinger, Matthias Mayer, Christian Mayer, Markus Salcher, Erik Schinegger und Thomas Morgenstern mit am Start.

Gustavo Thoeni (ITA), Gegner und Vorbild © imago sportfotodienst

Die Show beginnt schon um 10.00 Uhr. Mit den Moderatoren Joschi Peharz und Willy Haslitzer wird Stimmung gemacht. Im Zielraum wird es genug Möglichkeiten geben, auf Autogrammjagd zu gehen. Und natürlich denkt man in Kleinkirchheim auch daran, dass es möglicherweise wenig Schnee und zu hohe Temperaturen gibt. „Dann steigen wir eine Stufe höher“, sagt Veranstalter Gerhard Brüggler, „hinauf zum Spitzeck“. Da wird es für die Fans natürlich etwas schwieriger, da wird man sich schon selbst die Ski anschnallen müssen.

Bildnummer: 00946538 Datum: 05.02.1976 Copyright: imago/WEREK Olympiasieg 1976. Franz Klammer (rechts) vor Bernhard Russi © Imago

Wer es aber nicht schafft, beim Legendenrennen dabei zu sein und trotzdem mit Franz Klammer einmal über die Pisten fegen will, hat in Kleinkirchheim die Möglichkeit bei „Ski vor 9“. Unter info@badkleinkirchheim.at oder unter der Telefonnummer +43 4240 8212 kann man sich ein exklusives Ski-Ticket besorgen. Termine dazu sind: 9. Jänner 2024, 6., 13. und 20. Februar. Nähere Infos unter www.badkleinkirchheim.at.