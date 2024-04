Ein entspanntes Gespräch bei einer Tasse Kaffee. Ein gemeinsamer Spaziergang in der Sonne. Was sich für die meisten wie ein fast alltäglicher Nachmittag anhört, ist für viele Seniorinnen und Senioren in den Pflegeheimen der Volkshilfe Grund zu tagelanger Vorfreude. Seit 20 Jahren bietet die Volkshilfe Steiermark den ehrenamtlichen Besuchsdienst an. „Wir wollen den Bewohnerinnen und Bewohnern mehr Abwechslung im Alltag bieten“, erklärt Volkshilfe Präsidentin Barbara Gross. Gleichzeitig sei es für die Ehrenamtlichen eine Möglichkeit, mit der älteren Generation in Kontakt zu kommen. „Man erfährt nicht nur Geschichterln aus dem Leben der Menschen, sondern echte Geschichte“, so Gross.