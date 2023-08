Topfenknödel

Zutaten

1/2 kg sehr trockener Topfen

2 Eier

3 Dotter

5 dag Mehl

Semmelbrösel

Butter

Salz

1 P. Vanillezucker

Staubzucker





Zubereitung.

1. 10 dag Butter schmelzen. Zuerst den Topfen in eine Rührschüssel geben, dann die ausgekühlte, aber noch flüssige Butter darübergießen. Eier, Dotter, Mehl, 5 dag Semmelbrösel, 1 Prise Salz, 1 EL Staubzucker und Vanillezucker dazugeben. Zu einer festen Masse verarbeiten. Zugedeckt im Kühlschrank eine Stunde rasten lassen.



2. Aus der Masse kleine Knödel (etwa 4 cm Durchmesser) formen. Reichlich Salzwasser zum Kochen bringen und die Knödel darin 10 bis 12 Minuten mehr ziehen als kochen lassen.



3. Reichlich Butter schmelzen. Semmelbrösel dazugeben und goldbraun rösten. Die Knödel aus dem Wasser heben, gut abtropfen lassen und in den Bröseln wälzen. Mit Zucker bestreuen und mit Marillen- oder Zwetschkenröster anrichten.



4. Für den Marillenröster ca. 1/2 kg Marillen in Spalten schneiden. Etwas Zitronensaft darüberträufeln und 2 bis 3 EL Gelierzucker (2:1) darüberstreuen. Zugedeckt eine halbe Stunde marinieren. 1 dl Weißwein mit1 EL Zucker auf die Hälfte einkochen. Die Marillen dazugeben und unter Rühren 5 Minuten kochen. Die Flüssigkeit sollte fast ganz eingekocht sein.



Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis