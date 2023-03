Lavendeleis

Zutaten für 4 Personen.

1/8 l Milch

2 Dotter

2 dl Schlagrahm

8 dag Lavendelhonig

1 Spritzer Lavendellikör

Zubereitung.

1. Die Milch erhitzen. Mit Lavendellikör parfümieren. Wer kein so intensives Lavendelaroma mag, lässt den Likör weg. Dotter mit Honig schaumig schlagen. Die heiße Milch nach und nach unterschlagen.

2. Über Dunst so lange weiterschlagen, bis die Masse eine cremige Konsistenz hat. Darauf achten, dass die Masse nicht zu heiß wird, damit die Eier nicht gerinnen. In Eiswasser stellen und kalt rühren. Den Schlagrahm steif schlagen und unter die Dottermasse heben. In der Eismaschine zu Eis verarbeiten.

Tipp: Das Lavendeleis kann auch gut vorbereitet werden. Die Dotter-Obers-Masse im Kühlschrank aufbewahren, bis sie in die Eismaschine kommt. Wenn Sie keine Eismaschine besitzen, können Sie das Eis im Tiefkühlschrank gefrieren lassen. Dazu die Masse in Förmchen füllen und gut zugedeckt für mindestens vier Stunden in den Tiefkühlschrank stellen. Eine halbe Stunde vor dem Servieren zum Antauen in den Kühlschrank stellen. Das Eis auf Desserttellern anrichten. Dazu passt Obstsalat aus Melonen. Für den Melonensalat Kugeln aus der Melone stechen und mit Himbeerlikör beträufeln.

