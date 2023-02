Reisauflauf

Zutaten für 4 Personen

18 dag Milchreis

7 dl fettreduzierte Milch

1 Prise Salz

6 Eier

Butter

Backzucker

1/2 kg Äpfel (Boskop)

Saft einer 1/2 Zitrone

Zimt

Staubzucker

Semmelbrösel





Zubereitung

1. Den Milchreis in 1/2 l kochendes Wasser geben und drei Minuten kochen lassen. Abseihen und mit kaltem Wasser abschwemmen. Milch mit 4 EL Butter, 1 EL Zucker und einer Prise Salz aufkochen. Den Reis dazugeben. Bei schwacher Hitze etwa eine halbe Stunde nicht zugedeckt garen. Auskühlen lassen.



2. Die Äpfel schälen und in Achtel schneiden. Dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. 2 EL Zucker und etwas Zimt darüber streuen. Zugedeckt zehn Minuten marinieren lassen.



3. Die Eier trennen. Eiklar mit 3 EL Zucker zu steifem Schnee schlagen. Die Dotter mit 2 EL Zucker schaumig aufschlagen. Zuerst die Dottermasse unter den ausgekühlten Reis mengen, dann den Schnee unterheben.



4. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit Bröseln ausstreuen. Abwechselnd Reis und Äpfel in die Form schichten. Mit Reis abschließen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 50 Minuten goldbraun backen. Etwas auskühlen lassen. Mit Zimtzucker bestreuen.

