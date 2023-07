Das Happel-Stadion in Wien war bis auf den letzten Platz gefüllt. Am Dienstag gab Super-Star Bruce Springsteen dort ein fast 3-stündiges Konzert. Rund 60.000 Menschen waren begeistert.

Bruce Springsteen ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Er hat unzählige Lieder geschrieben und vertont. Besonders berühmt sind zum Beispiel "Born In The USA", "Glory Days" oder auch "Dancing In The Dark". Er kommt aus dem amerikanischen New Jersey und steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Das Konzert am Dienstag in Wien war für die vielen Fans des 73-Jährigen ein besonderes Erlebnis.