Am Montag (12. Juni) ist der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gestorben. Er starb im Alter von 86 Jahren in der San-Raffaele-Klinik in Mailand. Wegen einer Krebs-Erkrankung ist er dort eingeliefert worden.

Silvio Berlusconi war ein bedeutender italienischer Politiker. Er war 4-mal Ministerpräsident und Vorsitzender der Mitte-rechts-Partei Forza Italia. Als Groß-Unternehmer besaß Berlusconi unter anderem auch Bau-Unternehmen und private Fernseh-Sender. Sogar Fußball-Klubs erwarb er, wie zum Beispiel AC Milan oder AC Monza.