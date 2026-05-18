Es war ein Kraftakt in den letzten Monaten: Wer Helmut List kennt, weiß, dass es nicht an der Arbeit gelegen ist. Er musste schwierige Entscheidungen treffen und schwierige Entscheidungen mittragen, darunter zwei Kündigungswellen moderieren. AVL List heuerte einen eigenen Restrukturierungs-Manager an. In intensiver Zusammenarbeit hat man AVL für die Zukunft neu und zukunftsfit aufgestellt.

Der Umstrukturierungsprozess gilt – sofern man das in Tagen wie diesen überhaupt sagen kann – als in groben Zügen geklärt. Damit konnte Helmut List, der trotz der Schwierigkeiten eine Integrationsfigur im Unternehmen ist, den nächsten Schritt setzen: Er gibt den Vorsitz der Geschäftsführung ab. Soeben wurden die Mitarbeiter weltweit darüber informiert. Dass dieser Tag kommen würde, war klar, der Zeitpunkt wurde aber bis zuletzt geheim gehalten.

Was List plant und wer sein Nachfolger wird

Helmut List tritt Ende Mai ab und wird dann den Aufsichtsrat übernehmen. In seiner Ära wurde die AVL zu einem weltweit führenden Technologieunternehmen. Das Hauptproblem für AVL zuletzt war der Markt in Deutschland, an dem auch viele andere steirische Unternehmen und Zulieferer hängen.

In einem früheren Interview mit der Kleinen Zeitung sagte List: „Aber in Deutschland ist der Speed verloren gegangen, weil man sich unsicher war und keine Fehler machen wollte. Es ist schlimm, dass eine Krise so tief geht, weil eine einzelne Nation immer weniger investiert und nicht an die Zukunft glaubt und China kopieren will. China zu kopieren, kann keine Antwort sein.“

Jetzt sind die Weichen gestellt und auch der Nachfolger ist gekürt: Lukas Walter wird die Geschicke von AVL List lenken, er ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung. Er arbeitete bisher als COO und seine strategischen Kraftlinien lassen sich bereits ablesen. Lukas Walter hat seine Karriere bei AVL List als Praktikant begonnen, in seinem Lebenslauf stehen AVL-Stationen genauso wie internationale Topjobs wie bei MAN Truck & Bus.

Lukas Walter: „Ich glaube in Österreich als Autoland müssen wir uns auch darauf besinnen, wodurch wir uns da differenzieren wollen: Das ist nun einmal die Technologie und unser tolles Forschungsumfeld.“ © AVL/Muhr

Das sagt List-Nachfolger Lukas Walter

Heute ist AVL ein anderes Unternehmen geworden – ein anderes, als es noch vor wenigen Jahren war. Wo sich die Welt früher vornehmlich um Verbrenner drehte, geht es um Software, E-Mobilität/Hybride/Verbrenner und Energiesysteme wie Wasserstoff-Lösungen. Digital-Riese Microsoft ist mit AVL sogar weltweit eine exklusive „strategische Partnerschaft eingegangen“.

Man will die Zukunft der Mobilität mit Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz gestalten und vorantreiben – bis hin zum autonomen Fahren. In einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung sagte Walter: „Ich glaube in Österreich als Autoland müssen wir uns auch darauf besinnen, wodurch wir uns da differenzieren wollen: Das ist nun einmal die Technologie und unser tolles Forschungsumfeld.“ Die AVL-Stärke sei es die großen Fragen unserer Zeit – wie die Kombination von Antrieben oder Energiesystemen – mit ihrem globalen Wissens- und Technologie-Netzwerk beantworten zu können.