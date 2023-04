Der meist-gesuchte italienische Kriminelle wurde in Genua (Italien) verhaftet. Es handelt sich um Pasquale Bonavota. Er ist der Boss einer der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt, der 'Ndrangheta.

Bei der Mafia handelt es sich um kriminelle Organisationen, die ihr Geld mit illegalen Geschäften verdienen. Zum Beispiel verkauft die Mafia Drogen und Waffen, manchmal werden sogar Menschen verkauft. Die Mafia bringt auch Menschen um, die sich weigern das zu tun, was sie befiehlt. Die Mafia gibt es in vielen Ländern der Welt. In Italien sind die Cosa Nostra auf Sizilien, die Camorra in Neapel und die ‘Ndrangheta in Kalabrien bekannt.

Bonavota auf der Flucht

Im Jahr 2019 verhaftete die Polizei bei einer Groß-Durchsuchung 334 Mafia-Mitglieder. Es wurden auch Unternehmer und Politiker aus anderen Ländern festgenommen.

Pasquale Bonavota konnte als Einziger nach der Groß-Durchsuchung im Jahr 2019 flüchten.