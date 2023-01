Laut Statistik-Amt in Peking wohnen in China 850.000 Menschen weniger als im Jahr 2021. Damit ist die Zahl der Menschen, die in China leben, zum 1. Mal seit mehr als 60 Jahren gesunken. Ende Dezember 2022 lebten in China 1,411 Milliarden Menschen. China ist das Land mit den meisten Einwohnern.

Viele Gründe

Für den Rückgang gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel wurden in China lange Zeit weniger Kinder geboren, weil es die "1-Kind-Politik" gab. Das bedeutet, dass eine chinesische Familie nur ein Kind haben durfte. Die "1-Kind-Politik" gilt nicht mehr. Durch die "1-Kind-Politik" wurde die Bevölkerung immer älter. Inzwischen ist jede 5. Person in China älter als 60 Jahre.

Weitere Gründe für den Rückgang sind auch höhere Lebens-Kosten sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie.