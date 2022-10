Heute, Freitag (14. Oktober), wird der bekannte Kabarettist und Schauspieler Lukas Resetarits 75 Jahre alt. Erst seit kurzem führt er ein neues Solo-Programm auf. Dieses heißt "Über Leben".

Mit dem Namen Erich Lukas Resetarits geboren, nannte man ihn bis zu seinem 30. Lebens-Jahr meist Erich. Dann wechselte er zu seinem zweiten Vornamen: Lukas.

Kabarettist

Lukas Resetarits ist seit 1977 Kabarettist. Ein Kabarettist führt ein unterhaltsames Programm auf einer Bühne, im Theater oder Fernsehen auf. Dabei geht es oft um Politik oder um aktuelle Ereignisse. Seine erste Bühnen-Figur war ein Straßen-Bahn-Schaffner, der als Hobby-Naturforscher verschiedenste Tiere entdeckt. Danach folgten viele weitere Kabarett-Programme.

Lukas Resetarits im Fernsehen

Auch als Schauspieler ist Lukas Resetarits bekannt. Zum Beispiel spielte er in "Kottan ermittelt" den Major Adolf Kottan. Aber auch in der Serie "Kaisermühlen Blues" und dem Film "Muttertag" spielte er mit. Lukas Resetarits spielte auch noch in zahlreichen anderen Filmen und Serien bekannte Rollen.

Viele Auszeichnungen

Lukas Resetarits bekam in seinem Leben schon sehr viele Auszeichnungen. Zum Beispiel 2017 den Österreichischen Kabarettpreis und zuletzt das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse.

Vor ungefähr einem Monat brachte Lukas Resetarits auch ein Buch heraus. In dem Buch mit dem Titel "Krowod" erzählt er über seine Kindheit und Jugend.