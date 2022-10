Am österreichischen National-Feiertag (26. Oktober) gibt es die Möglichkeit, die Burg-Ruine Gösting zu besuchen. Es handelt sich dabei um eine Ruine aus dem 12. Jahrhundert.

Die Burg-Ruine Gösting kann seit längerer Zeit nicht besucht werden. Die Gefahr eines Einsturzes war zu groß. Die Burg-Ruine Gösting befindet sich im Grazer Stadt-Teil Gösting. Der Weg zur Burg-Ruine ist steil und kann nur zu Fuß gemacht werden.

Nur mit Begleitung

Seit der Schließung wurden einige Arbeiten an der Burg-Ruine durchgeführt. Die Burg-Ruine Gösting kann aber weiterhin nur an bestimmten Tagen und im Rahmen einer Führung besucht werden. Die Stadt Graz wird bald bekanntgeben, wie man sich für die Führung am 26. Oktober anmelden kann.